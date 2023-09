"Dziś edukacja by stanęła!". Pikieta nauczycieli przed MEiN, mają dość Czarnka

- Gdyby nauczyciele odmówili pracy w godzinach ponadwymiarowych, to dziś edukacja by stanęła. 4 września byłby niemożliwy do zrealizowania, bo głównym nazwiskiem na planach zajęć byłby “wakat” - mówił szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz przed siedzibą MEiN. Nauczyciele w piątek zorganizowali tam pikietę, ponieważ mają dość ignorowania problemów w polskich szkołach przez ministra Przemysława Czarnka. Jego resort nazwali ministerstwem propagandy i dezinformacji.