Groźny wypadek nastolatków na hulajnodze elektrycznej. Lądował śmigłowiec LPR

W poniedziałek policja poinformowała o wypadku, który zderzył się w niedzielę po godz. 17 na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Batorego w Piszu. Wstępnie ustalono, że 11-latek wiózł hulajnogą elektryczną po chodniku swojego 12-letniego brata. W pewnym momencie kierujący gwałtownie zahamował, chłopcy przewrócili się i upadli na chodnik.

Pisz. Nastolatkowie wywrócili się na hulajnodze elektrycznej

U 11-latka podejrzewano uraz kręgosłupa. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala w Olsztynie. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że chłopcu na szczęście nic poważnego się nie stało.

fot. KPP Pisz/Hulajnoga elektryczna, którą jechali nastolatkowie

Policjanci wyjaśnią wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Ustalą, czy chłopiec miał uprawnienia do tego, by jeździć hulajnogą elektryczną. Funkcjonariusze zaapelowali też do osób jeżdżących rowerami i hulajnogami, by sprawdziły, czy ich sprzęt jest sprawny po zimie.

