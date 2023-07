Z busa zostały strzępy. "Śmierć na miejscu"

Do tragedii doszło w czwartek po godz. 12.15 na drodze ekspresowej nr 7 (odcinek Grójec - Tarczyn). W miejscowości Podole (woj. mazowieckie) samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką.

Wypadek na S7. Nie żyje kierowca busa

- Na pasie w kierunku Warszawy doszło do zderzenia volkswagena transportera z ciężarowym dafem - poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nadkom. Agnieszka Wójcik. Jak dodała, w wyniku wypadku zginął 49-letni kierowca busa. "Śmierć na miejscu poniósł mężczyzna kierujący samochodem osobowym typu bus" - przekazali także strażacy z KPP w Grójcu.

Na miejsce przyjechała policja, dwie karetki, pięć zastępów straży pożarnej oraz służba i pomoc drogowa. Na zdjęciach udostępnionych przez strażaków widać, że tylna część busa, który uczestniczył w wypadku, jest kompletnie zmiażdżona.

Jak podaje serwis echodnia.eu, zmarły to mieszkaniec powiatu grodziskiego. Kierujący dafem 53-latek był trzeźwy. Zostanie on jeszcze jednak przebadany pod kątem zawartości alkoholu i narkotyków we krwi.

Droga jest zablokowana do godz. 17. Zorganizowano objazdy. Pojazdy na wysokości Grójca z dk 7 są kierowane dk 50 w kierunku Wiskitek i Góry Kalwarii.

RadioZET.pl/PAP/echodnia.eu