Polak rozbił kumulację. Ogromna wygrana w Lotto

Wyniki losowania Lotto z 21 października to: 5, 13, 17, 36, 39, 49. Szczęście uśmiechnęło się do gracza z Wejherowa w województwie pomorskim, który prawidłowo wytypował sześć liczb i wygrał pokaźną sumę pieniędzy w wysokości 7 141 574,40 złotych. Zakład został zawarty w punkcie Lotto przy ulicy Sobieskiego 280.

W sobotę padły też 73 wygrane drugiego stopnia (4547,80 zł), 4009 zwycięstw trzeciego stopnia (106,60 zł) oraz 65 193 wygrane czwartego stopnia (24 zł). W Lotto Plus nie padła "szóstka". W piątkowym (20 października) losowaniu Eurojackpot do rozbicia kumulacji zabrakło jednej liczby. Gracz z Dopiewa w woj. wielkopolskim trafił wygraną II stopnia i zgarnął 1 334 188,40 złotych.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 z 49 liczb – samodzielnie, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Koszt pojedynczego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę, wchodzimy do gry z Plusem o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus.

Kolejne losowanie Lotto już we wtorek 24 października. Do zgarnięcia w kumulacji będą 2 mln złotych, natomiast w Eurojackpot nawet 90 mln złotych.