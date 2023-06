Policjant CBŚP popełnił samobójstwo. Onet: pracował przy sprawie brata szefa KGP

Z informacji przedstawionych przez dziennikarzy Onetu wynika, że policja i prokuratura od razu uznały, że mężczyzna popełnił samobójstwo i nie została przeprowadzona sekcja zwłok. Jego ciało skremowano. "Paweł pracował m.in. przy sprawie karuzeli vatowskiej, w którą zamieszany jest brat komendanta głównego policji" - ustalił nieoficjalnie portal.

W listopadzie 2022 roku grupa lubelskich funkcjonariuszy CBŚP dokonała zatrzymania trzech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej ze Skarbu Państwa miliony złotych na tzw. karuzeli vatowskiej. Zatrzymano Arkadiusza K., Grzegorza K. i 49-letniego Łukasza S. - jak się okazało, brata komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka.

Tajemnicza śmierć policjanta CBŚP

Onet pisze, że zmarły policjant pracował przy wspomnianej sprawie. Po kilku miesiącach miał jednak zauważyć, że w "CBŚP jest coś nie tak". Informatorzy portalu twierdzą, że mężczyzna żalił się, że sprawa z bratem komendanta jest "ukręcana". - Opowiadał, że po kilku miesiącach miał już dosyć pracy w CBŚP. Mówił, że tam jest jedno wielkie matactwo. Dlatego chciał wracać do swojej poprzedniej komendy - powiedział Onetowi informator.

- Wspominał, że przy sprawie brata Szymczyka działy się dziwne rzeczy, np. nagle doszło do zamiany sędziów. Musiał podpisywać pewne dokumenty i miał z tego powodu dyskomfort - mówił inny z rozmówców.

W samobójstwo policjanta nie wierzy jego rodzina. - Nigdy nie uwierzę w to, że on to sam sobie zrobił. To był bardzo dobry chłopak. Wszystkim pomagał. Nikt nigdy źle o nim nic nie powiedział. Mam w sobie wielki ból, że nie zdążyłam mu powiedzieć, jak bardzo byłam dumna, że mam takiego syna - powiedziała portalowi matka mężczyzny.

Rodzina nie wierzy, że odebrał sobie życie

Eksperci tłumaczą, że w przypadku śmierci funkcjonariusza CBŚP powinna zostać przeprowadzona sekcja zwłok, a tutaj nie miało to miejsca. - Procedury nie regulują tego szczegółowo, nie ma ścisłego przepisu w kodeksie postępowania karnego, ale ze względów pragmatycznych, kiedy śmiercią samobójczą ginie policjant, zwłaszcza śledczy, to autopsja jest wymagana - mówił Onetowi sędzia Dariusz Mazur, karnista z krakowskiego Sądu Okręgowego.

"Informujemy, że czynności w związku ze śmiercią funkcjonariusza wykonywała Prokuratura Rejonowa w Kraśniku. Jednocześnie informuję, że z naszych informacji wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, natomiast m.in. ze względu na dobro rodziny nie będziemy udzielać żadnych informacji dotyczących spraw prywatnych ani szczegółów postępowania" - zapewnia Komenda Główna Policji.

Onet ustalił ponadto, że "kilka tygodni temu sąd zdecydował, że wszyscy podejrzani o udział w grupie przestępczej pozostaną w areszcie. Jedyną osobą, która cieszy się wolnością, jest nadal Łukasz S. Jednak śledczy chcą od niego 1 mln zł poręczenia majątkowego. Podejrzany przelał na konto prokuratury jedynie część tej kwoty".

Wąsik: Chcieli zaatakować Komendanta Szymczyka

Do artykułu Onetu odniósł się na Twitterze wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. W ostrych słowach stwierdził, że portal napisał nieprawdę. "A tak wyglądają dziennikarskie hieny. Chcieli zaatakować Komendanta Szymczyka, więc napisali materiał łączący sprawę brata Komendanta z tragiczną śmiercią policjanta CBŚP. W domyśle: to nie jest przypadkowa śmierć, bo pracował przy sprawie. Oczywiście nie pracował. Obrzydliwe" - skomentował minister.

Swój komentarz opublikowała także Komenda Główna Policji. "Z przykrością stwierdzamy, że artykuł łamie wszelkie zasady uczciwego dziennikarstwa i narusza zasady etyki. Zmarły nie miał dostępu do akt tej sprawy oraz nie prowadził żadnych czynności procesowych lub operacyjnych, w CBŚP służył od niedawna" - czytamy.

RadioZET.pl/ Onet/ Twitter