Polska składa skargę na Niemcy. "Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru"

Podczas środowej konferencji prasowej minister Anna Moskwa stwierdziła, że "zostaliśmy pozostawieni bez wyboru". - Używamy takiej ścieżki, jakiej może użyć każde państwo europejskie, korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości - oświadczyła szefowa MKiŚ.

Anna Moskwa zaapelowała też do "bardzo zielonego rządu niemieckiego o zabranie niemieckich śmieci". - Polski podatnik nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci - powiedziała.

Polska złożyła skargę na Niemcy. Chodzi o 35 tys. ton śmieci

Minister Anna Moskwa już we wtorek informowała, że skargę, polski rząd złoży jeszcze w tym tygodniu. Wyjaśniła wówczas, że chodzi o 35 tys. ton śmieci zlokalizowanych w siedmiu miejscach. Wcześniej, w drugiej połowie maja, taki ruch zapowiadał wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

- Wydaliśmy dwa postępowania w polskich sądach, Niemcy są w trakcie odbierania swoich śmieci, ale mamy też sprawy, gdzie nie możemy się porozumieć w żaden sposób - mówiła wówczas Anna Moskwa.

"Strona niemiecka nie przyjmuje żadnych argumentów"

Dodała, że "strona niemiecka nie przyjmuje żadnych argumentów". - Kiedy rozmawiam z niemiecką minister, informuje mnie, że są to kompetencje landowe. Nie pozostaje nam nic innego, jak pójść do TSUE. Przygotowujemy skargę łącznie na wszystkie niezałatwione tematy ze środowiskowymi, ekologicznymi Niemcami, tak by wymusić odpowiedzialność, bo nie ma żadnych wątpliwości, że są składowiska w Polsce, które należą do Niemców - stwierdziła.

Wyjaśniła też, że są to składowiska sprzed wprowadzenia systemu SENT. Chodzi o teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Od lutego 2022 r. objęto nim transgraniczny przewóz odpadów.

RadioZET.pl/PAP