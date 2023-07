Polskie władze masowo kupują worki na zwłoki? Rząd reaguje na niepokojące doniesienia

Stanisław Żaryn ostrzegł na Twitterze przed akcją dezinformacyjną przeciwko Polsce. Sekretarz stanu w KPRM podał, że "w mediach społecznościowych kolportowane są fałszywe informacje o rzekomym masowym zakupie przez polskie władze worków na zwłoki". "To kłamstwo - wykorzystywane do realizowania działań dezinformacyjnych przeciwko Polsce" - zaznaczył.

Minister w KPRM ostrzegł, że tezy, iż Polska szykuje się do wojny z Białorusią i Rosją prezentują konta zajmujące się szerzeniem informacji bazowej. "Nieprawda staje się kanwą do kolportowania insynuacji pod adresem Polski" - dodał. "Przekaz w tym wątku uwiarygadnia kłamstwa dotyczące Polski" - stwierdził Żaryn w serii wpisów.

Żaryn: rzekomy zakup masowych worków na zwłoki przez polskie władze to kłamstwo

"Takie same działania widać od miesięcy w rosyjskiej propagandzie, która stale prezentuje Polskę jako kraj agresywny, który szykuje się do ataku na Rosję, Białoruś i Ukrainę" - zaznaczył. "Jednocześnie kłamliwa informacja wykorzystywana jest także do wykazywania, że Polska kolejny raz staje się jedynie ślepym wykonawcą zleceń Ukrainy, na rzecz której ponosimy – tym razem – wydatki na worki na ciała zabitych żołnierzy" - wyjaśnił zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.



Według Żaryna obydwa wektory działań dezinformacyjnych wpisują się w sposób oddziaływania rosyjskiej propagandy przeciwko Polsce. "Kłamstwo jest dziś wykorzystywane do działań wymierzonych w interesy i bezpieczeństwo Polski" - ocenił pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

