Obawy przed wagnerowcami. Polska i Litwa rozważają radykalne działania

Wiceminister spraw wewnętrznych Litwy Amoldas Abramaviczius potwierdził w piątek, że Litwa i Polska rozważają wspólne zamknięcie granicy z Białorusią w przypadku poważnych incydentów z udziałem rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera.

Grupa Wagnera na Białorusi. Możliwy wspólny krok Polski i Litwy

Wiceminister zapewnił, że jego resort jest poinformowany o tym, że we czwartek przedstawiciele polskiego rządu na granicy z Białorusią (w Krynkach na Podlasiu) odbyli naradę i dokonali oceny sytuacji.

Abramaviczius przypomniał, że obecnie na Białorusi przebywa około 1200 najemników i niemal wszyscy znajdują się na poligonie w Osipowiczach, nieopodal granicy w Polską. W ocenie wiceministra obecność wagnerowców „militarnego zagrożenia dla Polski nie stanowi”, ale „możliwość prowokacji istnieje”.

O możliwości zamknięcia granicy z Białorusią poinformował też w czwartek w wywiadzie dla radia Żiniu radijas minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite. "Podchodzimy do tej sytuacji w sposób bardzo pryncypialny, a Państwowa Straż Graniczna została zobowiązana do ścisłego monitorowania sytuacji” – powiedziała minister podkreślając, że „istnieją odpowiednie ustalenia, przewidziane są bardzo szczegółowe procedury”.

Wagnerowcy na Białorusi. Litwa i Polska zamkną granicę?

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu wagnerowców na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tys. będą stacjonowali w okolicach Osipowicz w obwodzie mohylewskim. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie wyremontowana baza. Jest usytuowana we wsi Cel. To była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.

Granica polsko-białoruska ma długości 418,24 km, a litewsko-białoruska - 650 km.

