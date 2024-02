Polskie wojsko sprowadzi lekarkę uwolnioną z rąk porywaczy w Czadzie

Jak ustaliliśmy, nasze wojsko jest przygotowane do wysłania wojskowej maszyny do Czadu. Miałaby ona odebrać uwolnioną Polkę.

Istnieje też scenariusz, że zostanie ona przetransportowana przez wojska francuskie na teren Francji. Stamtąd miałby odebrać ją polski samolot wojskowy.

Wojsko wyśle samolot do Czadu po uwolnioną lekarkę

Polska lekarka Aleksandra porwana w miniony piątek w Czadzie przez uzbrojonych mężczyzn została uwolniona. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski poinformował o tym we wtorek rodzinę Polki.

Szef MSZ dodał, że kobieta zostanie przetransportowana do stolicy Czadu - Ndżameny, a później - jeśli zechce - także do Polski. – Jesteśmy winni podziękowania siłom lokalnym i naszym francuskim sojusznikom. Państwa modlitwy zostały wysłuchane. Córka będzie wkrótce w kraju – mówił we wtorek szef MSZ.

Źródło: Radio ZET