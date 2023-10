Zagadkowa śmierć kobiety w mieszkaniu. Sąsiedzi usłyszeli “coś niepokojącego”

W czwartek 12 października chwilę po godzinie 3 w nocy poznańscy policjanci zostali zaalarmowani przez mieszkańców jednego z bloków na osiedlu Jagiellońskim. - Sąsiedzi usłyszeli coś niepokojącego - mówi w rozmowie z portalem RadioZET.pl mł. asp. Marta Mróz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Patrol policji wszedł do mieszkania na parterze bloku, które wskazali sąsiedzi. W środku znajdowały się zwłoki 86-letniej kobiety. - Obrażenia, które znajdowały się na jej ciele, wskazują na to, że mogło dojść do zabójstwa - przekazuje mł. asp. Marta Mróz.

Zabójstwo kobiety w Poznaniu. "Mieszkała sama"

Czynności w mieszkaniu zabitej kobiety prowadzą policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej policji pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady, przeglądają nagrania z okolicznych kamer monitoringu oraz ustalają sprawcę lub sprawców.

Obecnie nie wiadomo, jaki był motyw tej zbrodni. - Kobieta mieszkała sama - dodaje mł. asp. Marta Mróz.