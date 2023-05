Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do końca sierpnia obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE–CRP - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem. To przede wszystkim sygnał dla służb, żeby były gotowe do działania.