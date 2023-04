Na pierwszej "linii frontu" w tej sytuacji znalazła się przedszkolanka. Z ustaleń kryminalnych wynika, że we wtorkowy poranek ok. 9.00 do jednego z ożarowskich przedszkoli zgłosiło się trzech: 14-, 15- i 16-letnich chłopców, którzy zażądali wydania 5-letniego chłopca, którego dokładnie wymienili z imienia i nazwiska.

Ożarów: Próbowali porwać 5-latka z przedszkola

Kobieta, która nie otrzymała wcześniej żadnej informacji od rodziców dziecka, odmówiła, i natychmiast poinformowała ich o zajściu. 42-letni ojciec dziecka zadzwonił na policję. "Nastolatkowie szybko zostali zatrzymani. Okazali nimi dwaj mieszkańcy powiatu opatowskiego w wieku 14 i 15 lat oraz 16-letni ostrowczanin" - czytamy w komunikacie policji.

Troje młodych odpowie przed Sądem Rodzinnym za "usiłowanie uprowadzenia osoby małoletniej". W kodeksie karnym za taki zarzut grozi do 3 lat więzienia. W przypadku młodocianych kara może być zgoła inna, choć niewykluczone, że 16-latek odpowie już jako dorosły.

Ożarów: miejsce próby uprowadzenia

