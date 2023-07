Według tvn24.pl prokuratura ma zbadać, czy w trakcie realizacji programu “willa plus” nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała w poniedziałek oświadczenie, w którym stwierdziła, że informacja o wszczęciu postępowania jest nieprawdziwa.

“W związku z zawiadomieniami m.in. posłanek Koalicji Obywatelskiej prowadzone są czynności sprawdzające. W ich toku prokuratura zwróciła się do właściwych instytucji o przesłanie niezbędnej dokumentacji” - poinformowała PK. “Po uzyskaniu dokumentów i ich analizie, prokurator podejmie decyzję co do dalszego biegu postępowania” - czytamy.

Oświadczenie prokuratury ws. "willa plus"

Portal tvn24.pl ujawnił, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu “Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”, nazywanego w mediach willa plus, przekazało organizacjom pozarządowym, głównie fundacjom katolickim i bliskim PiS, od 599 tysięcy do 5 milionów złotych dotacji na zakup nieruchomości.

Marian Banaś poinformował w lipcu na antenie TVN24, że również NIK zamierza złożyć zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o udzielenie jednemu podmiotowi podwójnej dotacji. - Niestety jest to niegospodarność - podkreślił prezes Najwyższej Izby Kontroli. Zaznaczył jednak, że nie może zdradzić, o który podmiot chodzi. Jak podała Gazeta.pl, najprawdopodobniej miał na myśli dwukrotną wpłatę ponad 3 mln złotych Towarzystwu Salezjańskiemu - Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie.

W czerwcu stacja TVN24 podała, że według NIK minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nielegalnie przyznał 6 milionów złotych w programie "willa plus". Oprócz organizacji związanych z kościołem, wzbogaciły się też podmioty związane z PiS. Jednym z beneficjentów “willa plus” jest Fundacja Wolność i Demokracja założona przez Michała Dworczyka, która otrzymała kwotę w "wysokości 4,5 mln zł poza trybem naboru wniosków".

Rzeczniczka MEiN potwierdziła, że były nieprawidłowości, ale - według niej - resort zauważył je przed kontrolą. “Wszystkie zostały wyjaśnione a zalecenia wdrożone” - stwierdziła. Wezwała również stację TVN24 do „natychmiastowego sprostowania i zaprzestania powielania nieprawdziwych informacji”.

Programu “willa plus” bronił szef MEiN Przemysław Czarnek. Na pytania o kryteria przyznawania dotacji odpowiadał dziennikarzom, że "podstawowe kryterium było takie - nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z Konstytucją".

