Protest pod TVP "w obronie wolnych mediów". "Postkomuna wróciła do władzy"

Demonstracja przed gmachem TVP została zorganizowana z inicjatywy działacza „Solidarności” i Klubów „Gazety Polskiej” Adama Borowskiego w reakcji na medialne zapowiedzi przedstawicieli koalicji rządowej dotyczące szybkich zmian w zarządach mediów narodowych.

Zgromadzeni z flagami biało-czerwonymi, sztandarami „Solidarności” i transparentami w obronie mediów narodowych skandowali: „Konstytucja”, „Wolne media”, „Tu jest Polska”, „Przeżyliśmy ruska, przeżyjemy Tuska”, „Tusk jest zdrajcą”, „Precz z komuną”. Adam Borowski podkreślił, że organizatorami manifestacji są działacze podziemia antykomunistycznego, którzy „w latach osiemdziesiątych wielokrotnie płacili więzieniem za walkę o wolność słowa, a dziś ponownie stają w obronie wolności”.

Organizatorzy zapowiedzieli zorganizowanie znaczenie większej manifestacji w obronie mediów. „Przygotujmy się do walki o wolność słowa” - wezwał redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz. Krzysztof Czabański podziękował uczestnikom manifestacji za obronę mediów publicznych.

- Rada Mediów Narodowych będzie ich bronić konsekwentnie. Nie będziemy ustępować. Używając języka pana premiera Tuska "rura nam nie zmięknie" - zapewnił. Podkreślił, że rada będzie „robić wszystko w sferze prawnej, politycznej, żeby media publiczne były własnością obywateli, a nie rządu”.

Podczas manifestacji głos zabrała także zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych poseł Joanna Lichocka z PiS. Jej zdaniem działania nowego rządu są powtórzeniem polityki innych koalicji sprawujących władzę po 1989 r. - Media były tak zaplanowane, aby chronić system postkomunistyczny. W tej chwili postkomuna wróciła do władzy i chce zrobić to samo - zniszczyć pluralizm medialny, niezależne media i wyrzucić niepokornych dziennikarzy – powiedziała poseł Joanna Lichocka.

Do manifestantów zwrócili się także pracownicy TVP, dziękując za wsparcie. Głos zabrał m.in. wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz kierownik TVP Info Samuel Pereira.