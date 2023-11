Quiz. Afery PRL. Za 10/10 jest towar spod lady

Okres Polski Ludowej to czas wzajemnych podejrzeń wszystkich o wszystko. O chęć wzbogacenia się, kolaborowania z jedną lub drugą stroną, prowadzenia nielegalnych działań. „Dziś, czytając o owych przestępcach, często przecieramy oczy ze zdumienia, widząc, do jakich absurdów posuwał się ówczesny wymiar sprawiedliwości” – pisze Iwona Kienzler w książce pt. „Kronika PRL. Afery i skandale”.

Afery PRL

W PRL brakowało dosłownie wszystkiego. Półki świeciły pustkami, a ludzie godzinami stali na mrozie, żeby zdobyć najpotrzebniejsze rzeczy. Powszechną praktyką stało się „załatwianie” rozmaitych towarów deficytowych i odsprzedawanie ich z zyskiem. Władza wykorzystywała ten fakt do prowadzenia propagandowych procesów sądowych, zakończonymi surowymi karami, w tym karą śmierci. Chodziło o to, by pokazać, że to nie gospodarka niedomaga – to społeczeństwo jest nieuczciwe.

W tym kontekście warto wspomnieć choćby:

„Aferę mięsną” – w której na karę śmierci skazano dyrektora stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Handlu Mięsem, który w zamian za towar deficytowy miał przyjmować łapówki (wyrok wykonano). „Aferę skórzaną” – w której dyrektor radomskiej Spółdzielni „Przyszłość” dostał karę śmierci za sprzedawanie nadwyżek garbowanych skór podmiotom prywatnym (ostatecznie karę zmieniono na dożywocie, a oskarżony wyszedł po 18 latach). „Aferę cukierniczą” – w której 25 osób oskarżono o zagarnięcie cukru niedającego się do eksportu i zalegającego w porcie w Szczecinie. Po długim procesie szef firmy spedycyjnej został skazany na 25 lat więzienia.

Źródło: Radio ZET/„Kronika PRL tom 3. Afery i skandale” I. Kienzler, Edipresse 2015