Bestialskie pobicie 13-latka. Dopadli go przy bloku. Kopali po głowie, aż stracił przytomność

Do wstrząsającego aktu agresji doszło na terenie Radzynia Podlaskiego doszło 4 kwietnia. Jak relacjonuje lubelska policja, pięciu nastolatków w wieku 15-17 lat podbiegło do 13-latka, który bawił się z innymi kolegami.

Radzyń Podlaski. Kopali 13-latka głowie, aż stracił przytomność

Chłopiec zaczął uciekać. Gdy dobiegł do klatki schodowej swojego bloku, jeden z młodocianych napastników zaczął go bić. "Następnie cała grupa zaciągnęła 13-latka w ustronne miejsce, po czym kopała i uderzała po głowie leżącego na ziemi chłopaka" – przekazał asp. Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Poszkodowany stracił przytomność i z obrażeniami ciała został przewieziony do miejscowego szpitala. Grupa nastolatków ponadto groziła mu i jego rodzinie. Na szczęście kryminalni szybko ustalili dane osób biorących udział w pobiciu.

Czterech nastolatków w wieku 15-16 lat to mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, natomiast 17-latek jest zameldowany w Piasecznie. Wszystkie osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty, do których się przyznały. Nieletni sprawcy staną przed sądem rodzinnym i mogą trafić do zakładu poprawczego. 17-latkowi grozi kara do trzech lat więzienia.

