36-latek poszedł do klubu i zmarł. Przerażające ustalenia śledczych

36-letni obywatel Wielkiej Brytanii w ciągu kilku godzin został doprowadzony do takiego stanu w krakowskim klubie "Wild Night", że przez zatrucie alkoholem zmarł. "Mark C. przyjechał do Krakowa ze swoim kolegą w celach turystycznych. Mężczyzn skusił zaoferowany przez »naganiacza« bezpłatny wstęp do lokalu. Po wejściu do klubu o godzinie 16 mężczyźni zostali rozdzielni, a Mark C. zaprowadzony do tzw. pokoju prywatnego" - podała Prokuratura Krajowa.

36-latek zmarł w klubie. Upili go, okradli i nie udzielili pomocy

"Następnie, pomiędzy godziną 16.28 a 18.08 pomimo widocznego już i znacznego stanu nietrzeźwości oraz wbrew podejmowanym przez niego próbom odmowy spożywania alkoholu personel klubu podał pokrzywdzonemu niezamawiane przez niego 22 porcje wysokoprocentowego alkoholu" - przekazano.

Mężczyzna został doprowadzony do głębokiego stanu upojenia alkoholowego i stracił przytomność. "Ostre zatrucie alkoholem etylowym doprowadziło do powstania w organizmie pokrzywdzonego stężenia o wartości nie mniejszej niż 4 promile we krwi i 4,2 promila w moczu, w wyniku czego mężczyzna zmarł" - ustaliła PK.

Personel klubu "Wild Night" przywłaszczył od Marka C. ponad 2,2 tysiąca złotych. Jak ustalili śledczy, 36-latek w ciągu kilku godzin został przez personel klubu pozbawiony nie tylko swoich pieniędzy, ale przede wszystkim życia. "Nieprzytomnemu pokrzywdzonemu nie udzielono pomocy medycznej" - zauważyła PK.

Osoby biorące udział w bezpośredniej obsłudze Marka C., a także osoby z tzw. centrali monitoringu, wydające polecenia upijania pokrzywdzonego i wykorzystywania jego kart płatniczych, usłyszały zarzuty "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka" - przekazała PK.

Podejrzani działali "w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu pokrzywdzonego", dlatego "usłyszeli zarzuty rozboju kwalifikowanego z art. 280 par. 2 kk, który zagrożony jest znacznie surowszą karą niż typ podstawowy tego przestępstwa" - wyjaśniła PK. Śledczy dodali przy tym, że na wniosek prokuratora wobec czterech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane czyny zatrzymanym wcześniej czterem osobom może grozić nawet do 15 lat więzienia. Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Śledztwo dotyczące oszustw w klubach go-go

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że w ostatnim miesiącu policjanci CBŚP zatrzymali kolejnych siedem osób związanych z grupą przestępczą wyłudzającą pieniądze od klientów nocnych klubów go-go. "Według ustaleń śledczych działania grupy ukierunkowane były na popełnianiu przestępstw na szkodę klientów klubów poprzez doprowadzanie ich do stanu pozbawienia świadomości i postrzegania m.in. przez zatrzymane osoby" - wyjaśniła policjantka.

Sprawcy, wykorzystując stan psychofizyczny poszkodowanych, dokonywali transakcji płatniczych za pomocą kart płatniczych bądź innych instrumentów finansowych za towary i usługi rzekomo oferowane w klubie. W niektórych przypadkach za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na urządzeniach będących własnością klientów, dopuszczano się również zaciągania pożyczek bądź likwidacji lokat czy rachunków oszczędnościowych, a środki tam zgromadzone przekazywano na konta spółek prowadzących kluby. Rzeczniczka CBŚP

"Prokurator przedstawił siedmiu zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia szeregu rozbojów i oszustw na szkodę klientów klubów funkcjonujących w Krakowie oraz w Warszawie" - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 10 do 20 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu" - podała PK. Dodała, że zatrzymanej siódemce osób za zarzucane czyny może grozić do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Figaj