Raport „O tym się mówi”: TOP 10 publikacji dziennikarskich w 2023 roku

W TOP 10 publikacji o najwyższym potencjalnym zasięgu w 2023 roku znalazły się materiały dziennikarzy z redakcji TVN, TVN24, Gazety Wyborczej, Onetu, Radia ZET/Radiozet.pl oraz Wirtualnej Polski.

Podium dla dziennikarzy TVN, Gazety Wyborczej i Onetu

Zestawienie „O tym się mówi” za rok 2023 zdominował materiał Renaty Kijowskiej o słynnej sprawie pani Joanny z Krakowa. Uzyskał zarówno najwyższe zasięgi, jak i liczbę cytowań. Na ustalenia reporterki „Faktów” TVN inne media powoływały się aż 607 razy, a łączny zasięg wygenerowanych publikacji osiągnął pułap niemal 100 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Drugie miejsce przypadło Michałowi Kokotowi z Gazety Wyborczej. Jego artykuł o szpiegowaniu Pegasusem prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego cytowano 284 razy. Przełożyło się to na zasięg wynoszący 54,3 mln potencjalnych kontaktów z przekazem.

Na ostatnim miejscu podium znalazł się wrześniowy tekst Jacka Harłukowicza z Onetu piszącego o skrywanym majątku żony premiera Morawieckiego. Powoływano się na niego 313 razy, a łączny zasięg tych przekazów Instytut Monitorowania Mediów oszacował na 49,3 mln.

Na kolejnych miejscach dziennikarze Onetu, Gazety Wyborczej, Radia ZET/radiozet.pl, TVN24 i Wirtualnej Polski

„Wawrzyk, Bollywood i specsłużby USA. Ujawniamy kulisy afery wizowej” to tytuł artykułu Andrzeja Stankiewicza z Onetu, który uplasował się na pozycji czwartej wśród najpopularniejszych i najbardziej medialnych materiałów dziennikarskich 2023 roku. Na informacje zawarte w tekście powoływano się 518 razy, co przełożyło się na zasięg 45,5 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Tuż za nim znalazł się cykl trzech publikacji również nawiązujących do „afery wizowej”, a zapoczątkowany tekstem Wojciecha Czuchnowskiego i Pawła Wrońskiego pt. „Dymisja w MSZ po wizycie CBA. Kulisy odwołania Piotra Wawrzyka”. Na ustalenia dziennikarzy powoływano się 434 razy, co przełożyło się na zasięg szacowany na 35,7 mln kontaktów z przekazem.

fot. Radio ZET

Na kolejnych miejscach znalazły się materiały Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy (Radio ZET/radiozet.pl) „Mąż E. Witek 2 lata na OIOM-ie. >Moja mama mogła żyć, ale nie było dla niej miejsca<”; reportaż „Franciszkańska 3” autorstwa Marcina Gutowskiego z TVN24, „Afera w NCBiR. Taśmy prawdy i kulisy Partii Republikańskiej” dziennikarzy Onetu – Andrzeja Gajcy i Kamila Dziubki; „>Wyborcza< ujawnia: Agent Tomek w prokuraturze sypie Kamińskiego, Wąsika i propisowskich dziennikarzy” Wojciecha Czuchnowskiego (Gazeta Wyborcza). Roczny raport zamyka tekst Bianki Mikołajewskiej z Wirtualnej Polski pt. „Klub milionerów 2023. Prawie pół miliarda złotych dla 90 ludzi >Dobrej Zmiany<”.

Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, choć nie znalazł się w zestawieniu TOP 10 za 2023 roku, okazał się dziennikarzem, którego artykuły najczęściej pojawiały się w miesięcznych zestawieniach raportu „O tym się mówi”. Jego publikacje znalazły się w TOP 5 aż siedmiokrotnie.

Metodologia

Raport IMM i Radia ZET „O tym się mówi” opracowano na podstawie monitoringu treści z najbardziej opiniotwórczych mediów z prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przy liczeniu zasięgu nie były brane pod uwagę portale o charakterze agregatorów treści i multiplikacji przekazów, a także źródła własne danej grupy mediowej.

Analizie podlegają wybrane gatunki informacyjne i publicystyczne, które charakteryzują się wysoką cytowalnością treści, między innymi artykuły i śledztwa, w tym reportaże. Badanie nie uwzględnia m.in.: wywiadów i rozmów publicystycznych, sondaży, rankingów, a także bieżących newsów.Badanie obejmuje ponad 1100 gazet i czasopism, wybrane programy w stacjach telewizyjnych (Polsat, Polsat News, Polsat News 2, TVN Turbo, TVN, TVN24, TVN24BiS, TVP Info, TVP1 i TVP2) i rozgłośniach radiowych (Muzo.fm, PR1, PR3, PR4, Radio Maryja, Radio ZET, RDC, RMF FM, TOK FM) oraz istotne portale internetowe.

Kryterium decydującym o pozycji w rankingu TOP10 został przyjęty zasięg* treści artykułu w publikacjach w innych mediach.

Celem projektu jest wskazanie najpopularniejszych publikacji, na które w danym miesiącu najchętniej powoływały się media. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu mediów można znaleźć na stronie www.imm.com.pl

Źródło: Radio ZET