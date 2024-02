Radio ZET najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce

Instytut Monitorowania Mediów przygotował ranking dotyczący najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Spośród wszystkich stacji radiowych w grudniu 2023 roku liderem zestawienia zostało Radio ZET. Na kolejnych pozycjach uplasowały się RMF FM i Program I Polskiego Radia.

Z wynikiem ponad 2,5 tys. wzmianek Radio ZET obejmuje czołową pozycję wśród najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Zawdzięcza to m.in. wywiadowi z Andrzejem Dudą, który komentował działania nowego rządu w sprawie mediów publicznych. Drugie miejsce należy do RMF FM, na które inne media powoływały się ponad 2,3 tys. razy. Na trzeciej pozycji znajduje się natomiast Program I Polskiego Radia, który cytowano przeszło 1,2 tys. razy. Całe badanie dotyczyło okresu między 1 a 31 grudnia 2023.

Spośród wszystkich mediów, czyli również stacji telewizyjnych i stron internetowych, Radio ZET zajęło siódme miejsce w zestawieniu za grudzień 2023. Z kolei w całym ubiegłym roku cytowano nas ponad 26,2 tysięcy razy, co dało drugą pozycję w rankingu wśród wszystkich rozgłośni radiowych. Najwięcej wzmianek w 2023 roku pojawiało się po doniesieniach Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy na temat dwuletniego pobytu męża Elżbiety Witek na OIOM-ie. Wśród wszystkich polskich mediów również zajęliśmy siódme miejsce w roku 2023. W porównaniu do 2022 to o dwa miejsca wyżej w rankingu opiniotwórczych mediów IMM.