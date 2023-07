Ratownicy pokazali nagranie z Bałtyku. Kamera zarejestrowała szokujące sceny

Kamery monitoringu na plaży w Międzyzdrojach uchwyciły moment nieodpowiedzialnego zachowania plażowiczów. Nagranie zostało opublikowane w sieci przez WOPR - ku przestrodze.

Na materiale filmowym widzimy dwóch kompletnie pijanych mężczyzn kąpiących się w Bałtyku - pisze WP. W pewnej chwili jeden z nich przewraca się, pociągając do wody drugiego. Wspomniane osoby nie były w stanie utrzymać się na nogach.

Międzyzdroje. Skandaliczne zachowanie na plaży. Wideo

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na niestrzeżonej plaży. Niewiele brakowało, aby doszło do kolejnej tragedii. Na szczęście z interwencją w porę przybyli ratownicy, którzy wyciągnęli z morza pijanych mężczyzn.

"Jak co roku apelujemy o rozwagę i rozsądek. Alkohol i woda to połączenie, które może zakończyć się tragedią" - zaapelowało WOPR. "Karać, karać i jeszcze raz karać. Inaczej nic do ludzi nie dotrze" - napisał pod nagraniem jeden z internautów.

Służby przypominają, że od początku czerwca utonęło w naszym kraju 50 osób. Pamiętajmy, że bezwzględnie należy stosować się do znaków rozstawionych na plażach i poleceń WOPR.

