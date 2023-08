Rekrutacja do Grupy Wagnera w Polsce? ABW zatrzymała dwóch Rosjan

Grupa Wagnera, która od kilku tygodni zwiększa swoją obecność na Białorusi, nie przeprowadziła dotąd żadnej prowokacji przy granicy polsko-białoruskiej. Jednak polskie władze bardzo poważnie traktują zagrożenie najemnikami Jewgienija Prigożyna. W poniedziałek minister spraw wewnętrznych odniósł się do sprawy tzw. naklejek z logiem wagnerowców m.in. w Krakowie.

"ABW, współdziałając z Policją, zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m.in. szpiegostwa, i trafili do aresztu" - napisał w poniedziałek na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Ulotki wagnerowców w Krakowie i Warszawie. ABW dokonała zatrzymań

Między innymi do krakowskiej policji wpłynęły przed weekendem sygnały o pojawieniu się jednolitych kartek formatu A5 z logo Grupy Wagnera. Towarzyszył im napis „We are here. Join us” oraz kodem QR. Wlekpki przyklejone były m.in. na murach i filarach wiaduktu.

Do sprawy w poniedziałek w Gościu Radia ZET odniósł się wiceminister obrony Marcin Ociepa. - Ulotki wagnerowców w Warszawie i Krakowie? To jest temat absolutnie dla naszych służb. Tego typu zjawiska nie wolno lekceważyć. Nasze służby się zajmują. Należy precyzyjnie zbadać, na ile to są jacyś pożyteczni idioci - mówił w rozmowie z Iwoną Kutyną.

RadioZET.pl/PAP