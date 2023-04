Zaskakujące informacje o zaginionej matce i córce. "Telefon był głuchy"

Renaty i Wiktorii Majchrzak ostatni raz były widziane rano 13 marca, kiedy wyszły z domu przy ul. Olszewskiego we Wrocławiu. Pięć dni później ich zaginięcie zgłosił mąż Renaty. - Prowadzimy działania poszukiwawcze, aby przede wszystkim ustalić miejsce pobytu zaginionych. Odbieramy dużo informacji od osób, które nam je przekazują, ale na razie przełomu w ustaleniu miejsca pobytu zaginionych nie ma – relacjonował "Faktowi" podkom. Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dziennik napisał w swoim serwisie internetowym, że przed zniknięciem Renata Majchrzak opublikowała na YouTube nagranie. "Twierdziła, że jedzie rozmówić się z mężczyzną, który prowadzi na tym samym portalu kanał o pompach ciepła (jedną z jej działalności była sprzedaż urządzeń do ogrzewania). Zapewniała, że mężczyzna jest oszustem, a ona ma zamiar iść do sądu po odszkodowanie od niego". Według gazety ostatecznie do tego spotkania nie doszło, a mężczyzna poczuł się szkalowany i zagrożony, dlatego zgłosił sprawę na policję.

Wrocław. Tajemnicze zaginięcie matki i córki

Według informacji "Faktu" to nie jedyne postępowanie policyjne, jakie wpłynęło w sprawie zaginionych. Gazeta cytowała kobietę, która miała kupić przez internet nagrobek dla swojego ojca od Wiktorii, córki Renaty. - Skorzystałam z oferty, bo była atrakcyjna. Kilka razy termin montażu był przesuwany, co rozumiałam, bo była zima i złe warunki atmosferyczne. W końcu padł termin 31 marca, a kiedy chciałam ostatecznie to potwierdzić, telefon pani Wiktorii był już głuchy - mówiła Paulina Dyjakowska z Chełma.

Kobieta, która straciła 4,5 tys. zł, twierdzi, że oszukanych przez zaginione jest więcej. Podkom. Wojciech Jabłoński dodaje: - Nie mogę zdradzać informacji operacyjnych, ale jakiś czas temu nie miałem informacji o takich zgłoszeniach. Cały czas szukamy tych kobiet, ale analizą tego wątku też się oczywiście zajmujemy.

19-letnia Wiktoria Majchrzak w dniu zaginięcia ubrana była w czarną grubą kurtkę i białe buty nike air force 1 do kostki. Kobieta ma 175 cm wzrostu, ok. 55 kg wagi, blond włosy i brązowe oczy.

Z kolei 40-letnia Renata Majchrzak w dniu zaginięcia ubrana była w zieloną długą kurtkę i czarne botki. Kobieta ma ok. 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i blond włosy. Na prawej dłoni ma tatuaż korony.

Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na temat zaginionych Renaty i Wiktorii Majchrzak, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław Śródmieście pod numerem telefonu 47 871 43 58 lub Fundacją Na Tropie.

