"Haniebny atak ubeckimi papierami". Tak TVP reaguje na reportaż o Janie Pawle II

Nie milkną echa wstrząsającego dokumentu "Franciszkańska 3", który 6 marca wyemitowała TVN24. Reportaż autorstwa Marcina Gutowskiego pokazuje, że Karol Wojtyła, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży i próbował je tuszować. Przenosił oprawców seksualnych do innych parafii, a jednego z nich, gdy wyjeżdżał za granicę, zarekomendował, nie wspominając o jego czynach.

- To jest po prostu nie do obrony. To nie było postępowanie chrześcijańskie. O tym pontyfikacie na pewno nie będzie można mówić bez tych spraw - przekonywał w rozmowie z Wirtualną Polską teolog dr Sebastian Duda. Także ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski - tez w rozmowie z WP - podkreślił, że "dla dobra ludzi, którzy są w Kościele, trzeba tę sprawę rozwiązać. To ostatni dzwonek, póki niektóre osoby jeszcze żyją".

TVP reaguje na reportaż o Wojtyle. "Cel jest jeden: zohydzić Jana Pawła II"

Na reportaż zareagowała również TVP. Tzw. telewizja publiczna nie okazała jednak wsparcia pokrzywdzonym przez księży pedofilów, nie było również krytycznej, całościowej refleksji na temat działalności Wojtyły. Zamiast tego na antenie TVP Info przekonywano, że to wszystko jest częścią zorganizowanej akcji wymierzonej w Jana Pawła II.

- Tego ataku oczywiście prędzej czy później należało się spodziewać. To zaplanowana i konsekwentnie realizowana strategia. To oczywiście nie przypadek, że tak skoordynowane są teraz publikacje medialne: reportaż w dużej stacji telewizyjnej, artykuły "Gazecie Wyborczej" i "Newsweeku" - komentował publicysta konserwatywnego tygodnika "Do Rzeczy" Karol Gac.

Cel jest jeden. Zohydzić autorytet św. Jana Pawła II w myśl bardzo prostej, ale i skutecznej metody: obrzucić błotem, bo być może cokolwiek się przyklei - kontynuował. - Chodzi o wytworzenie pewnej narracji Karol Gac

W tym czasie na pasku na ekranie widniał napis "Haniebny atak ubeckimi papierami na św. Jana Pawła II", kwestionujący wiarygodność materiałów źródłowych, do których dotarł reporter TVN24.

Gac podkreślił, że "nie bez powodu zaatakowano też kard. Sapiehę, który był bardzo ważny dla św. Jana Pawła II". Przypomnijmy, że wątek pedofilskich skłonności dawnego metropolity krakowskiego oraz duchowego mentora Wojtyły pojawia się w reportażu Gutowskiego.

Na stronie internetowej TVP Info można także znaleźć artykuły dotyczące dokumentu TVN24. W jednym z nich ks. Grzegorz Kurp, rzecznik prowincji pallotynów, uważa to, co pokazano w filmie, za "absurdalne, naciągane i manipulatorskie". Wątpi również w autentyczność materiałów, do których dotarł Gutowski.

W innym tekście pisano o "wsparciu" ze strony Mateusza Morawieckiego. Premier na swoim profilu na Facebooku wstawił wymowne zdjęcie. Przedstawia ono Jana Pawła II w trakcie jednej z pielgrzymek do Polski. Obok widnieją jego słowa: "Nie lękajcie się". Odebrano to jako jednoznaczne stanowisko szefa rządu ws. ostatnich doniesień wokół zmarłego w 2005 roku papieża.

RadioZET.pl/Twitter/TVP Info