Robotnicy pomylili tory. Chwile grozy, posłanka oburzona. Będzie komisja

- [...] taki widok zobaczył przed sobą maszynista pociągu 14001 "Silesia" z Warszawy do Pragi. Szlak Góra Włodowska - Zawiercie - podało najpierw konto Węzła Przesiadkowego na Twitterze, zamieszczając zdjęcie poniżej. Pociąg wyhamował przed składem pracowników z przedsiębiorstwa mechaniczno-torowego, ale fakt, że do tak istotnej i potencjalnie śmiertelnej pomyłki doszło na najważniejszej magistrali kolejowej (CMK) i przed międzynarodowym ekspresem nie wygląda dobrze. Przynajmniej nie w oczach posłanki Lewicy.

Robotnicy rozkręcali tory przed pociągiem. Będzie komisja

PKP, co prawda, chwilę po zdarzeniu, wysłało komunikat do wszystkich podróżnych za pomocą platformy portalpasazera.pl, ale był dość lakoniczny i mało precyzyjny. "O 7.30 w okolicy miejscowości Bory Dolne koło Góry Włodowskiej robotnicy wykonujący pracę na zamkniętym torze 2, w sposób nieuzasadniony weszli na czynny to 1.[...] Nie było zagrożenia dla pasażerów. Ruch pociągów został wstrzymany na ok. pół godziny. Okoliczności zdarzenia zbada komisja" - czytamy.

Z tak postawioną sprawą nie zgadza się posłanka Lewicy Paulina Matysiak, która odniosła się do sprawy na Twitterze. "Gdzie jest nadzór PKP. Jak doszło do takiej sytuacji? Czy sprawą zajmuje się UTK? (Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Transportu Kolejowego - red.). Czy sprawa trafi do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych? Czy działania zostaną podjęte dopiero kiedy dojdzie do katastrofy kolejowej?" - pyta.

PKP zapewnia, że wszyscy podróżni są na dworcach na bieżąco informowani o opóźnieniach, poza tym, także online przez portalpasazera. Wszystkie spóźnienia powstałe w wyniku zdarzeina powinny w ciągu dnia zostać zniwelowane.

RadioZET.pl/Twitter