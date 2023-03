Ruszyła duża akcja policji. Potrwa cały marzec

Od 1 do 31 marca policjanci będą prowadzić ogólnopolską akcję "Na Drodze–Patrz i Słuchaj" skierowaną zarówno do kierujących pojazdami, jak i do pieszych. Mundurowi mają przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwowanie drogi i jej otoczenia to czynniki, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo.