Chwile grozy o poranku. W bloku eksplodował gaz, mieszkańcy ewakuowani

Około godziny 7:00 w środę w bloku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Rzeszowie doszło do silnej eksplozji gazu. Strażacy, którzy pojawili się miejscu przekazali, że jedna osoba została ranna.

Rzeszów. Eksplozja gazu w bloku. Ewakuacja mieszkańców

Wiadomo, że poszkodowany to mężczyzna, który w momencie wybuchu przebywał w mieszkaniu, w którym do niego doszło. Ratownicy przekazali, że został on przewieziony do szpitala. Nie wiadomo jednak, w jakim jest stanie.

Na zdjęciach, które umieścili w mediach społecznościowych strażacy widać, że eksplozja była tak silna, że wybiła okna w kilku mieszkaniach. Uszkodzona jest też elewacja bloku. Strażacy przeprowadzili już ewakuację 16 osób - na szczęście żadna z nich nie doznała obrażeń.

Źródło: Radio ZET

