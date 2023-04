Pół bloku zrównane z ziemią po eksplozji. Są ranni. "Mają poparzenia 60 proc. ciała"

- Wyrazy wsparcia dla poszkodowanych w wybuchu gazu w Sędzińcu w powiecie pilskim. Jestem w kontakcie ze służbami ratunkowymi i władzami samorządowymi. W oparciu o dane LPR mamy 4 poszkodowanych, w tym jedną osobę - ciężko, a 2 średnio ciężko. Wszyscy trafili do szpitali - napisał Niedzielski w środę wieczorem na Twitterze.

Sędziniec. Wybuch w bloku, są ranni. "Mają poparzenia 60 proc. ciała"

W środę wieczorem w miejscowości Sędziniec (woj. wielkopolskie) w wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym zostały ranne cztery dorosłe osoby. W chwili eksplozji w bloku, który uległ częściowemu zawaleniu, przebywało 10 osób, w tym dzieci.

Rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Sławomir Brandt powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że przed godz. 20 w budynku wielorodzinnym w miejscowości Sędziniec doszło do wybuchu. W dwukondygnacyjnym bloku mieszkały trzy rodziny. - W momencie wybuchu w tym budynku przebywało 10 osób, w tym pięcioro dzieci. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala - są to osoby dorosłe - powiedział.

Jak podał "Głos Wielkopolski", jeden z mężczyzn ma być mocno poparzony, pozostałe dorosłe osoby mają mieć połamane kończyny. "W sumie do szpitala trafiły 4 osoby dorosłe, z których 3 mają poparzenia ponad 60 proc. ciała" - czytamy.

- Najbardziej poszkodowana jest osoba, którą strażacy wyciągnęli spod gruzów. Na szczęście, pomoc przyszła szybko i została ona przetransportowana helikopterem do szpitala w Bydgoszczy - przekazał portalowi rzecznik pilskich strażaków.

Na miejscu jest około 20 zastępów straży pożarnej. Strażacy nie kończą poszukiwań. Nie wykluczają, że pod gruzami może jeszcze ktoś się znajdować.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/"Głos Wielkopolski"