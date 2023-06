Poszukiwania dwóch dziewczynek w wieku 12 i 14 lat rozpoczęły się w rejonie ulicy Konwaliowej w Skierniewicach w poniedziałek późnym popołudniem. Z pierwszych relacji świadków wynikało, że dzieci kąpały się w wodzie zalewu Zadębie. W pewnym momencie zaczęły się topić.

Skierniewice. 12-latka utopiła się w zalewie Zadębie

Na miejsce natychmiast wezwano służby. Świadkowie – do czasu ich przyjazdu – zdołali wyciągnąć z wody 14-latkę. Następnie przewieziono ją do szpitala. – Druga z dziewczynek, 12-latka, była poszukiwana z pomostu, łodzi oraz bezpośrednio w wodzie. Została odnaleziona bez funkcji życiowych. Poddano ją reanimacji, lekarz stwierdził jednak zgon 12-letniej obywatelki Ukrainy – powiedział mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

W akcji ratowniczej nad skierniewickim zalewem wzięło udział 6 zastępów strażackich, w tym dwa ochotnicze. Obecnie sprawą zajmują się policja i prokuratura.

W poniedziałek 5 czerwca do podobnej tragedii doszło w nowo otwartym Parku Zakrzówek w Krakowie. Mężczyzna zmarł po skoku do wody klif znajdującego się około 15 metrów nad ziemią. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą i apelują, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratownika.

RadioZET.pl/PAP