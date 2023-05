Śledztwo ws. "nielegalnych zbiórek na PiS". Nowe ustalenia

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca dotarli do dowodu na istnienie zeznań dotyczących nielegalnych "zbiórek na PiS". To postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód dotyczące przeszukania przeprowadzonej u jednej z osób, znajdujących się w kręgu zainteresowania prokuratury. Chodzi o byłego prezesa jednej ze spółek państwowych. Złożył ona zażalenie na postanowienie prokuratury o wydaniu rzeczy i przeszukaniu, do którego doszło w jego nieruchomościach w marcu tego roku.