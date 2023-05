Śmierć 8-letniego Kamilka. Na koncie ogromna kwota. Jest decyzja ws. zbiórki

Zbiórka pieniędzy dla 8-letniego Kamila dobiegła końca wraz ze śmiercią dziecka... choć nie do końca. Fundacja Akademia Dobrych Pomysłów, inicjator, jeszcze w dniu ogłoszenia śmierci chłopca, poinformował, że wszyscy darczyńcy otrzymają zwrot przelanych na rzecz Kamila środków. Ogromna kwota liczy już 638 866 zł., z postulowanych na początku 300 tysięcy. Dodatkowe wrażenie robi fakt, że kwotę uzbierało w sumie 17 372 darczyńców.

Zbiórka na 8-letniego Kamilka. Wzruszająca decyzja po śmierci dziecka

Choć więc inicjatywa dobiegła końca, fundacja za nią odpowiedzialna zapowiedziała szczytną inicjatywę. Wszystkie pieniądze, które trafiły na konto, zostaną zwrócone autorom przelewów, ale autorzy wciąż proszą o dobrowolne wpłaty.

"Prosimy Was, Darczyńców, o dobrowolny datek, który będzie przeznaczony dla poparzonych i chorych dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Chcielibyśmy, aby pamięć po Kamilku pozostała w tych żywych dzieciach, którym pomożemy w leczeniu i rehabilitacji kiedy opuszczą szpital, podobnie jak chcieliśmy pomóc Kamilkowi. A każda wygojona blizna będzie żywym przykładem, że Kamilka walka nie poszła na marne" - czytamy.

Horror 8-letniego Kamila

O śmierci skatowanego przez ojczyma 8-latka w poniedziałek 8 maja poinformowała rodzina chłopca i lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Do zgonu doprowadziło ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi ranami, głównie oparzeniowymi.

Za śmierć malca odpowiedzialny jest 27-letni Dawid B., ojczym. Usłyszał za to zarzut doprowadzenia do śmierci dziecka. Horror musiał trwać dłużej, bo w trakcie skomplikowanego leczenia wykryto m.in. źle zrośnięte kości, będące dowodem na wcześniejsze, poważne rany.

Polska poznała historię dziecka w okolicach Wielkanocy. Wtedy biologiczny ojciec Kamila zażądał od jego matki, by ta wraz z obecnym partnerem pozwoliła chłopcu spędzić z ojcem czas. Długo kontakt był skutecznie uniemożliwiany przez tę dwójkę, kiedy w końcu do niego doszło, ojciec zobaczył obraz okropieństw, do jakich dopuszczała się para. 3 kwietnia Kamil trafił do szpitala.

Obecnie śledztwo ws. śmierci chłopczyka prowadzi prokuratura w Częstochowie. Szpital zabezpieczył ciało dziecka do sekcji zwłok. Wtedy zarzuty stawiane ojczymowi i matce mogą ulec zmianie.

Siostra małego Kamila zabiera głos. "Drogi braciszku..."

