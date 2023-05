Siostra 8-letniego Kamilka zabrała głos. Jej słowa łamią serce

Śmierć Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła Polską. 8-latek trafił w marcu do szpitala z rozległymi obrażeniami. Okazało się, że przez długi czas był brutalnie maltretowany przez ojczyma, o czym wiedziała matka. Chłopiec zmarł w poniedziałek 8 maja, wcześniej lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przez ponad miesiąc walczyli o jego życie.

Na jego tragedię zareagowali już przedstawiciele rządu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że "wydał polecenia ministrom", by zbadali tę sprawę. Z kolei minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nakazał prokuraturze zmianę kwalifikacji zarzutu dla ojczyma 8-latka Dawida B. Będzie on teraz odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się

8-letni Kamil nie żyje. Poruszający wpis jego siostry

W poniedziałek wieczorem poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieściła Magdalena, przyrodnia siostra Kamilka. "Drogi Kamilu braciszku, wiem, że już odszedłeś z aniołkami do nieba. Będzie bardzo mi cię brakować, dopiero co cię poznałam i pokochałam. Żałuję tego, co przeszedłeś i teraz będziesz już miał spokój w niebie" - napisała.

fot. Facebook

"Wiem, że będziesz spoglądał na nas z nieba swoimi pięknymi oczkami i obiecuję, że ja każdego dnia będę patrzeć w niebo i wysyłać ci swój uśmiech, bo wiem, że nie chciałbyś, byśmy byli smutni" - czytamy. Kobieta przyznała, że "każdy z nas musi przejść żałobę" po odejściu 8-latka.

"Wiem, że będziecie mnie [...] hejtować, tylko to potraficie, ale pamiętajcie o Kamilu. To nie czas na kłótnie" - dodała. "Zawsze będę o tobie pamiętać, Kamilku... Kocham Cię" - zakończyła łamiącymi serce słowami.

RadioZET.pl/Facebook