Do wypadku doszło około godz. 15.30 na ul. Wolności w Sokołowie Podlaskim. Według wstępnych ustaleń autobus jechał z Warszawy do Sokołowa Podlaskiego. W pewnym momencie kierowca doprowadził do wypadku.

Tragedia w Sokołowie Podlaskim. Nie żyje 6-latka

Jak poinformował w rozmowie z "Tygodnikiem Siedleckim" rzecznik prasowy KPP w Sokołowie Podlaskim, pojazd potrącił w obrębie przejścia dla pieszych matkę z dwojgiem dzieci w wieku 5 i 6 lat.

- W wyniku zderzenia z autobusem 6-letnia dziewczynka poniosła śmierć na miejscu, natomiast 40-latka i drugie z dzieci zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu wykonywane są czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora - poinformował policjant.

Jak przekazała w rozmowie z Wirtualną Polską st. sierż. Aleksandra Borowska z policji w Sokołowie Podlaskim, matka zabrana przez karetkę była nieprzytomna. Stan kobiety i drugiej dziewczynki jest ciężki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że utrudnienia potrwają do około godz. 19.

RadioZET.pl/"Tygodnik Siedlecki"/Wirtualna Polska