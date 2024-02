Na platformie streamingowej Netflix właśnie pojawił się miniserial dokumentalny „Sprawa matki Madzi”. „To kronika relacji mediów w sprawie zabójstwa małej Madzi z Sosnowca. Na obraz śledztwa składają się materiały archiwalne i inscenizacje” – czytamy w opisie. „Z jednej strony mamy tutaj rodzinną tragedię, której przebieg i przyczyny stały się tematem społecznym numer jeden, z drugiej wielopoziomowe spojrzenie na to, jak relacjonowały ją media” – zapewnia z kolei producent. Co na początku 2012 roku wydarzyło się w Sosnowcu? Ta historia wstrząsnęła opinią publiczną.

Katarzyna W. zgłosiła porwanie dziecka. W sprawę zaangażowała się cała Polska

24 stycznia 2012 roku na komendzie w Sosnowcu pojawiła się Katarzyna W. Kobieta zgłosiła funkcjonariuszom, że jej półroczna córka Madzia została porwana podczas spaceru. Matka zeznała, że została uderzona w głowę i straciła przytomność. Pokreśliła, że gdy się obudziła i spojrzała do wózka, nie było w nim dziecka. Katarzyna W. sprawiała wrażenie załamanej i roztrzęsionej. Policja od razu rozpoczęła poszukiwania maleńkiej Madzi z Sosnowca.

Funkcjonariusze przesłuchiwali rzekomych świadków i zabezpieczyli miejsce, w którym miało dojść do napaści i porwania. Po internecie krążyły zdjęcia dziecka z prośbą o informacje, gdzie może się znajdować. Matka Madzi wielokrotnie pojawiła się w tym czasie w telewizji. Płacząc, apelowała do porywacza o to, by oddał jej ukochane dziecko.

Katarzyna W. przyznała się do winy „Wyślizgnęła mi się”

Dwa dni po rozpoczęciu poszukiwań do akcji włączył się detektyw Krzysztof Rutkowski. Zaoferował policji pomoc w odnalezieniu sprawcy i odzyskaniu dziecka. Początkowo jego działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Sprawa stawała się coraz głośniejsza, a śledztwo stało w miejscu.

Do przełomu doszło 2 lutego 2012 roku. Krzysztof Rutkowski odbył wówczas z Katarzyną W. rozmowę, w trakcie której matka przyznała się do tego, że wymyśliła porwanie. Zapłakana, twierdziła, że Madzia zmarła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Katarzyna W. utrzymywała, że dziecko miało wyślizgnąć jej się z rąk i uderzyć głową o podłogę. „Ten kocyk był taki śliski” – powiedziała wówczas. Zdanie to wielokrotnie cytowane było przez media.

Katarzyna W. we wspomnianej rozmowie z Krzysztofem Rutkowskim, wyznała również, że wymyśliła historię o porwaniu, ponieważ bała się konsekwencji zdarzenia. Kobieta niedługo potem wskazała, gdzie ukryła zwłoki dziecka. Był to zniszczony budynek nieopodal torów kolejowych. Zwłoki dziewczynki były przykryte kamieniami i zamarznięte.

Wyniki sekcji zwłok małej Madzi z Sosnowca. Katarzyna W. zaplanowała zbrodnię

Pełne wyniki sekcji zwłok małej Madzi z Sosnowca opinia publiczna poznała w lipcu. Biegli stwierdzili wówczas, że dziecko wcale nie zginęło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ekspertyzy wykazały bowiem, że dziewczynka została uduszona. To rzuciło na sprawę zupełnie nowe światło.

Rozpoczęcie procesu Katarzyny W. się przeciągało. W lutym 2013 roku kobieta stanęła przed sądem. Została oskarżona o dokonanie morderstwa z pełną premedytacją. W wyniku procesu udało się ustalić, że matka Madzi z Sosnowca zaplanowała zbrodnię znacznie wcześniej. W wyszukiwarce internetowej sprawdzała bowiem, ile kosztują dziecięce pogrzeby i trumny. Katarzyna W. tuż przed zgłoszeniem rzekomego zaginięcia dziecka obejrzała film „Kolor zbrodni” na podstawie powieści Richarda Price’a w reż. Joe Roth. To właśnie nim miała inspirować się, planując przebieg historii.

Ostatecznie ustalono, że mama Madzi z Sosnowca najpierw próbowała zatruć maleńką córkę czadem. Gdy to okazało się trudniejsze, niż się spodziewała, rzuciła dzieckiem o podłogę. Dziewczynka jednak wciąż żyła, w konsekwencji Katarzyna W. postanowiła ją udusić.

Źródło: Radio ZET/Netflix/Onet/i.pl