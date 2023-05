W poniedziałek po godzinie 10 rozpoczęło się posiedzenie aresztowe w sprawie 29-letniego Tomasza U. podejrzanego o podwójne zabójstwo - matki i babci, oraz usiłowanie trzeciego, dziadka. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Do zabójstwa doszło w sobotni wieczór w Bąkowie pod Stalową Wolą. Ofiarami są matka i dziadkowie podejrzanego o zbrodnie. 58-letnia Halina U., której zwłoki znaleziono przed domem, miała obrażenia głowy spowodowane ostrym narzędziem. Prawdopodobnie siekierą. W szpitalu w Nisku zmarła 84-letnia Leonarda S., która miała podobne obrażenia. Jej mąż, 89-letni Andrzej S., jest w stanie krytycznym, przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii szpitala powiatowego w Stalowej Woli.

Stalowa Wola. Zabił matkę i babcię siekierą. Ciężko ranił dziadka

29-latek uciekł z miejsca tragedii i był poszukiwany. Policja zatrzymała go w niedzielę po godzinie 9.00 w Rzeczycy Okrągłej. Gdy wytrzeźwiał, najpierw złożył wyjaśnienia w Komendzie Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Tam po raz pierwszy usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa i usiłowanie trzeciego. Następnie został przesłuchany w prokuraturze. Przyznał się do winy, ale – jak powiedział PAP po niedzielnym przesłuchaniu prokurator Cierpiatka – "zasłaniał się niepamięcią co do szczegółów części zdarzeń".

29-latek był wcześniej notowany. Jest bezrobotny, utrzymywał się z prac dorywczych, nadużywał alkoholu. Tomaszowi U. grozi dożywocie.

RadioZET.pl/PAP