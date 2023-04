Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie w szpitalu - to efekt krwawej masakry, której dokonał 32-letni mężczyzna w Bąkowie pod Stalową Wolą. Obecnie do mediów trafiają jedynie strzępki informacji w tej sprawie, wiadomo jednak, że ofiary były blisko spokrewnione z napastnikiem. Nieoficjalnie wiadomo, że to jego matka i dziadkowie.