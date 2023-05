Tragiczny wypadek nad ranem. Zginęła kobieta, kierowca busa jest ranny

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 6.30 na 252. kilometrze drogi krajowej nr 25. Jak poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA, w miejscowości Stare Miasto doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem.

Według wstępnych informacji służb, w wypadku zginęła jedna osoba, kolejna została ranna. Obecnie droga krajowa nr dk 25, na odcinku między węzłami Modła – Konin jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Z ustaleń portalu przegladkoninski.pl wynika, że lekarz stwierdził zgon kobiety kierującej samochodem osobowym. Kierujący busem jest poszkodowany. Na miejscu są strażacy z JRG nr 1 i 2 oraz druhowie z OSP Stare Miasto.

RadioZET.pl/ Anna Jowsa (PAP)/ Przegląd Koniński