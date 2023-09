W kwietniu w miejscowości Strojców w województwie małopolskim dyżurny policji przyjął zgłoszenie o znalezieniu ciała kobiety, które znajdowało się w korycie rzeki Wisły. Na miejsce skierowany został patrol, a także załoga pogotowia ratunkowego oraz straż pożarna z Dąbrowy Tarnowskiej.

Na miejscu policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikiem kryminalistyki wykonywali czynności procesowe. Ustalono, że kobieta mogła być w wieku 50-60 lat. Wstępnie wykluczono, aby do jej śmierci przyczyniły się inne osoby.

Strojców. Zidentyfikowano zwłoki kobiety wyłowionej z Wisły

Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji, podczas której pobrany został materiał DNA. Śledczy przekazali go do Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy w celu identyfikacji. Do Instytutu trafiło również DNA pobrane od członka rodziny zaginionej 67-letniej kobiety z powiatu bieruńsko-lędzińskiego w woj. śląskim, której poszukiwania były prowadzone od 18 marca 2023 roku.

Materiał biologiczny pobrany podczas sekcji zwłok znalezionych w Wiśle został poddany analizie zgodności genetycznej DNA z materiałem pobranym od członka rodziny zaginionej 67-latki. Wyniki badań pozwoliły na zidentyfikowanie zwłok jako należących do zaginionej. Okoliczności jej śmierci wyjaśnia dąbrowska prokuratura.