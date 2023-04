Sufit zarwał się na pasażerkę w pociągu. “Nie zapomnijcie podwyższyć cen”

W pociągu PKP Intercity relacji Warszawa-Terespol zarwał się sufit. Jedna z użytkowniczek Twittera opublikowała nagranie z wagonu w mediach społecznościowych, na którym widać zniszczenia i zarwany sufit blokujący korytarz.

“Pociąg «Niemcewicz» relacja Warszawa-Terespol, na podróżnych zawalił się dziś (8 kwietnia – red.) sufit. PKP Intercity, nie zapomnijcie podwyższyć cen biletów za takie dodatkowe atrakcje” - czytamy we wpisie.

W pociągu «Niemcewicz» zarwał się dach. Jest oświadczenie PKP Intercity

Z relacji użytkowniczki wynika, że w korytarzu byli pasażerowie, bo nie było wolnych miejsc. Sufit spadł na jedną z kobiet i uderzył ją w bark. Autor filmu nie ucierpiał, bo siedział nieco dalej, na schodach.

PKP Intercity odniosło się do sprawy w komentarzu pod filmem. "Jest nam bardzo przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Informujemy o możliwości złożenia reklamacji" - czytamy we wpisie państwowego przewoźnika. PKP Intercity załączyło też link do formularza, za pomocą którego można złożyć reklamację i otrzymać zwrot pieniędzy.

Przypomnijmy, że w styczniu PKP Intercity podniosło ceny biletów kolejowych, tłumacząc się wyższymi kosztami prowadzenia biznesu. W sieci zawrzało: podróżujący skarżyli się na drożyznę, zaś politycy Lewicy interweniowali w tej sprawie w rządzie. Po aferze spółka sama zdecydowała o obniżce cen.

RadioZET.pl