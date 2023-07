Wypadek zdarzył się około godz. 16 na plaży w Świnoujściu. Jak opisuje lokalny portal, wszystko rozegrało się na oczach tłumu plażowiczów. Rozgrzany olej z frytkownicy, przy której pracował 14-latek, chlusnął w twarz siedzącego przy urządzeniu 13-letniego chłopca.

“Obaj chłopcy znali się, 14-letni sprzedawca wjechał na plażę obwoźnym urządzeniem do smażenia frytek, a młodszy o rok kolega mu towarzyszył” - donosi Iswinoujscie.pl. - Był taki moment, że zawiało i to urządzenie się zachwiało, wówczas olej wylał się na nastolatka - mówi podinsp. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Według portalu Iswinoujscie.pl niemal połowa gorącego oleju chlusnęła na siedzącego nastolatka. Chłopak miał z krzykiem pobiec do wody.

Świnoujście. Gorący olej wylał się na 13-latka

13-latek trafił do szpitala. Paulina Heigel, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, informuje, że chłopiec ma poparzone 10 procent ciała - Są to oparzenia 1. i 2. stopnia. 13-latek w stanie stabilnym został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala - mówi stacji TVN24 rzeczniczka pogotowia w Szczecinie.

Policja wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze przesłuchali już 14-latka, który pracował przy stoisku.

