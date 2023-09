Szokujące treści w podręczniku do III klasy. Ministerstwo reaguje

"Wolę umrzeć niż zgrzeszyć" - takie zdanie uczniowie klas III szkoły podstawowej mogą przeczytać w podręczniku do religii. To jedna z myśli przewodnich św. Dominika Savio. Zdaniem aktywistów zajmujących się m.in. prewencją suicydalną są to treści nieodpowiednie dla kilkulatków. Swoje stanowisko zaprezentował także w rozmowie z Radiem ZET przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki.