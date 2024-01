Szokujący finał sprawy Tomasza Komendy. Prokuratura podjęła decyzję

O sprawie Tomasza Komendy słyszał niemal każdy - jego historia odbiła się szerokim echem we wszystkich polskich mediach. W 2004 roku Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił. Miał to być gwałt i morderstwo na 15-latce, do którego doszło na zabawie sylwestrowej w Miłoszycach w 1996 roku.

Sprawa Tomasza Komendy. Szokująca decyzja prokuratury

Tomasz Komenda przez lata walczył o sprawiedliwość. Zanim jednak udało mu się ją uzyskać i wyjść na wolność, spędził 18 lat życia w więzieniu. W rozmowach z mediami Komenda opowiadał o koszmarze, który przeszedł w zakładzie karnym. Wielokrotnie był bity i poniżany przez współwięźniów. Powiedział też, że trzykrotnie chciał odebrać sobie życie.

Ostatecznie Tomasz Komenda wyszedł na wolność. Został uniewinniony przez sąd Najwyższy w 2018 roku. Sprawą jego niesłusznego skazania zajęła się prokuratura. Przez lata śledczy próbowali dowiedzieć się, kto stał za niesłusznym skazaniem mężczyzny.

Sprawa niesłusznego skazania Tomasza Komendy umorzona

Okazuje się, że prawdy na ten temat możemy się już niedowidzieć. Z ustaleń Onetu wynika bowiem, że 28 grudnia całe postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. - Nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej - usłyszał dziennikarz w łódzkiej prokuraturze, która pracowała nad sprawą.

– Umorzony został wątek w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poprzez zatajanie dowodów niewinności Tomasza Komendy, skierowanie postępowania przeciwko niemu, pozbawienie go wolności, a następnie fałszywe oskarżenie i doprowadzenie do jego prawomocnego skazania – mówi Onetowi prok. Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

– Postępowanie umorzono także w zakresie niedopełnienia obowiązków służbowych przez sędziów i ławników Sądu Okręgowego we Wrocławiu poprzez niedokonanie prawidłowej i wnikliwej oceny materiału dowodowego, a w szczególności opinii biegłych i w konsekwencji dokonanie błędnych ustaleń faktycznych co do rzekomego dopuszczenia się przestępstwa zarzucanego Tomaszowi Komendzie – podkreśla prok. Szczepanek.

Źródło: Radio ZET/Onet