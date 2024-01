Rosjanin twierdzi, że odkrył sekret Putina. "W rolę prezydenta wcielił się stolarz"

W mediach społecznościowych pojawiła się kolejna teoria związana z Władimirem Putinem. Walerij Sołowiej, rosyjski spiskolog, twierdzi, że podczas noworocznego przemówienia prezydenta zastąpił sobowtór. Co więcej, twierdzi też, że wie dokładnie kim on jest. Jak mówił, to "stolarz z Białorusi".