Tak działają białoruskie służby na granicy. Pokazali nagranie

Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy zszedł na drugi, a nawet trzeci plan w debacie publicznej. Nie oznacza to jednak, że został on rozwiązany. Straż Graniczna regularnie informuje o nielegalnych próbach przedostania się do Polski. W sobotę udostępniono nagranie, na którym widać jak białoruskie służby pomagają w nielegalnym przekraczaniu granicy, są tam też samochody, którymi dostarczają na nią migrantów.

"Służby białoruskie ciągle podwożą cudzoziemców pod granicę, wyznaczają im miejsce do jej przekroczenia, dają narzędzia do cięcia concertiny" - czytamy na Twitterze.

Nielegalni migranci. Białoruskie służby pomagają w przekroczeniu granicy

Dodano, że w rejonie Posterunku Straży Granicznej w Krynkach odnotowano 15 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Migranci na pontonach przeprawili się przez rzekę Świsłocz - było to 12 osób z Afganistanu oraz 3 osoby z Syrii.

W mediach społecznościowych prowadzonych przez Straż Graniczną niemal codziennie pojawiają się informacje o osobach, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. Ostatni wpis dotyczy piątku 10 marca i jak podały służby, tego dnia na terytorium RP próbowało wkroczyć 71 osób. "Cudzoziemcy to ob.: Syrii, Etiopii, Jemenu, Afganistanu" - przekazano.

RadioZET.pl