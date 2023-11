Tak rozpoznano ciało Grzegorza Borysa. Na jaw wychodzą wstrząsające szczegóły

Grzegorz Borys był ścigany przez policję w związku z zabójstwem 6-letniego syna, Olka. Ciało chłopca z ranami ciętymi znalazła jego matka. W zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach uczestniczyły setki policjantów, żandarmów wojskowych, strażaków i strażników leśnych.

W poniedziałek policja poinformowała o znalezieniu ciała mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w zbiorniku wodnym Lepusz. Kom. Karina Kamińska z KWP w Gdańsku nie potwierdzała, że ciało to poszukiwany Grzegorz Borys. Informację o identyfikacji zwłok odnalezionych w rejonie poszukiwań przekazała po godz. 13 rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

- Zakończyły się czynności oględzin ujawnionych dzisiaj zwłok mężczyzny w rejonie poszukiwań. Pozwoliły one na ustalenie, że są to zwłoki Grzegorza Borysa. Oczywiście co do przyczyny śmierci będą prowadzone dalsze czynności, w tym sekcja zwłok – powiedziała.

Identyfikacja zwłok Grzegorza Borysa. Wiadomo, kto pomagał policji

Prok. Wawryniuk jednocześnie nie ujawniła, co pozwoliło na identyfikację zwłok. - Prokurator przekazał informację, że można potwierdzić, iż była to osoba poszukiwana. Poczekajmy na ustalenia sekcyjne. Czekam też na informację, kiedy ta sekcja zostanie przeprowadzona – zaznaczyła.

Tymczasem "Fakt" dotarł do szczegółów związanych z ujawnieniem tożsamości mężczyzny. Tabloid ustalił, że ciało zidentyfikowała matka Grzegorza Borysa, która od kilku tygodni mieszka w jednym z gdyńskich domów seniora.

- Ciało okazano matce Grzegorza Borysa, policjanci przywieźli ją radiowozem z domu seniora. Kobieta nie miała wątpliwości, że to zwłoki jej syna – przekazał informator dziennika, prosząc o anonimowość.

Dom seniora, w którym przebywała matka Borysa, był strzeżony przez służby od 20 października. Podejrzewano, że 44-letni syn może stanowić dla niej niebezpieczeństwo. Chroniono także resztę rodziny poszukiwanego.

