Matura 2023 z matematyki. To według nauczycieli na pewno będzie na podstawie

Dwa dni matury 2023 już za maturzystami. Tradycyjnie tuż po majówce młodzież napisała egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na drugi dzień zaplanowano podstawy z języków obcych, m.in. z angielskiego. Dotychczasowe egzaminy młodzież oceniła jako wyjątkowo łatwe.

Po weekendzie, 8 maja, czas na matematykę. Tej części zazwyczaj spora grupa maturzystów obawia się najbardziej. Zwłaszcza humaniści. Rok temu podstawę z matematyki w pierwszym majowym terminie zdało 82 proc. abiturientów.

Matura 2023 z matematyki. Co powtórzyć?

- W tym momencie nie ma się już czego uczyć. Ci, którzy są niepewni swojej wiedzy, mogą przejrzeć po prostu arkusze próbne, żeby mieć ogląd tego, jakich zadań się spodziewać – radzi Wiesław Włodarski, matematyk w XIX LO w Warszawie, Nauczyciel Roku 2007. W poniedziałek, 8 maja, ok. godz. 15, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje na swojej stronie oficjalne arkusze, Wiesław Włodarski dla portalu RadioZET.pl pokaże rozwiązania zadań i na żywo omówi odpowiedzi.

A ćwiczeń z jakich działów mogą spodziewać się maturzyści? - Na pewno będą nierówności kwadratowe, geometria, działania na potęgach, logarytmy. Trzeba więc wiedzieć, co to jest logarytm, jak się rozwiązuje równania, nierówności – wylicza nauczyciel matematyki. Maturzyści największy problem mają zazwyczaj z trygonometrią. Na kilka zadań z tego działu według przewidywań nauczycieli młodzież też musi się przygotować.

W tym roku część maturzystów zmierzy się z nową formą zadań. To wynik reformy edukacji, likwidacji gimnazjów i wprowadzenia czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. W związku z tymi zmianami zmodyfikowano podstawę programową, a co za tym idzie także maturę.

Matura 2023 z matematyki. Zadania w nowej formie

Osoby idące jeszcze starym trybem po czteroletnim technikum, szkole branżowej II stopnia oraz ci, którzy poprawiają zeszłoroczne egzaminy, wciąż zdają maturę w starej formule z 2015 roku. Maturzyści po czteroletnim liceum – już w nowej formule 2023. - Do tej pory były pytania zamknięte, w których spośród czterech odpowiedzi trzeba było wybrać jedną poprawną. Teraz trzeba będzie np. wybrać „tak” lub „nie” i potem wyjaśnić dlaczego taka odpowiedź, wybierając jedną z trzech opcji – tłumaczy Wiesław Włodarski. Zaznacza, że do takiej formy zadań maturzyści wbrew pozorom są przyzwyczajeni, bo spotkali się z nią na egzaminie ósmoklasisty.

Nową formułę matury zdaje ok. 158 tys. osób, starą ok. 114 tys. Oprócz podstaw z polskiego, matematyki i języka obcego maturzyści muszą podejść również do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Młodzież najczęściej wybierała jęz. angielski i właśnie matematykę. W tym roku obowiązkowe są także egzaminy ustne z polskiego i jęz. obcego. Żeby zdać maturę, z podstaw trzeba uzyskać co najmniej 30 proc., do rozszerzenia wystarczy podejść.

RadioZET.pl