Tragedia w budynku mieszkalnym. Nie żyją dwie osoby

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, pożar wybuchł około godz. 3:45 w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ul. Mielczarskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Pożar w Tomaszowie Mazowieckim. Nie żyją dwie osoby

- Jeszcze przed przyjazdem służb budynek samodzielnie opuściło osiem osób. Strażacy ewakuowali jeszcze cztery osoby - jedną z windy i trzy z mieszkania - u tych ostatnich podjęto resuscytację - przekazał.

Jak dodał, "niestety, nie udało się uratować kobiety i mężczyzny w wieku ok. 70 lat, natomiast do szpitala trafił 46-letni mężczyzna". W gaszeniu pożaru, które trwało do ok. godz. 5:15, brało udział 31 strażaków z ośmiu zastępów. Przyczyny oraz dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

RadioZET.pl/PAP