Trąba powietrzna w Bielsku-Białej – takie doniesienia pojawiły się ze strony obserwatorów pogody. Już wcześniej Polscy Łowcy Burz zapowiadali, że nad tym miastem oraz w rejonie Kędzierzyna-Koźla wystąpią gwałtowne superkomórki burzowe.

Ta w rejonie Bielska-Białej okazała się bardzo groźna. Lokalne media informowały o nawałnicy, a lokalni obserwatorzy burz wspomnieli nawet o wystąpieniu trąby powietrznej. Potwierdzali to niektórzy internauci, publikując własne zdjęcia i nagrania.

Trąba powietrzna w Bielsku-Białej. "Liczne szkody, zerwane dachy"

"Przy tak rozwiniętym leju (kondensacyjnym – red.) z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić o kontakcie z ziemią, co potwierdza wystąpienie trąby powietrznej w Bielsku-Białej, w rejonie os Karpackiego. Do tego liczne szkody w drzewostanie plus zerwane dachy" – przekazali Łowcy Burz Podbeskidzie na Facebooku.

„Gwałtowne superkomórki dalej przemieszczają się nad południem naszego kraju. Można wyróżnić dwie główne strefy aktywności konwekcyjnej, jedną w rejonie Konurbacji górnośląskiej, a drugą w rejonie Jordanowa w woj. małopolskim. Głównym zagrożeniem niesionym przez te burze są nawalne opady deszczu, niszczycielskie porywy wiatru oraz opady dużego gradu. Nie wyklucza się także możliwości wystąpienia mezocyklonicznej trąby powietrznej, co miało najpewniej miejsce w Bielsku-Białej. Z waszych raportów wynika, że powstał tam masywny lej kondensacyjny, który najpewniej miał krótkotrwały kontakt z ziemią” – raportowali natomiast Polscy Łowcy Burz.

Pod udostępnionym nagraniem Polscy Łowcy Burz wskazali, że pochodzi ono z ul. Partyzantów.