Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę nad ranem w Trzebini (woj. małopolskie). Około godz. 5.30 kierowca citroena wypadł na łuku z drogi biegnącej przy autostradzie A4. Samochód dachował i ściął kilka drzew.

Wypadek w Trzebini. 21-latka nie udało się uratować

Podczas zdarzenia 35-letni kierowca wypadł z auta. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Samochodem podróżował także 21-letni pasażer. Niestety, młodego mężczyzny nie udało się uratować. Zginął na miejscu.

Pierwsze doniesienia po wypadku są szokujące. Ranny kierowca nie był w stanie dmuchnąć w urządzenie z uwagi na obrażenia, ale została mu pobrana krew. Jak poinformowała w rozmowie z Radiem Kraków Iwona Szelichiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, w szpitalu badanie wykazało, że mężczyzna miał 0,76 promila.

- Do naszych czynności pobieramy krew do specjalnych ampułek. Ona jest przewożona do specjalnego laboratorium w Krakowie - mówiła policjantka. Na miejscu przyczyny i okoliczności wypadku badają policjanci i prokurator.

Tragedia w Jazdowiczkach. 27-latek zginął na miejscu

To niejedyny wypadek, do jakiego doszło w sobotę w Małopolsce. Tragedia wydarzyła się także przed godziną 3 w nocy w Jazdowiczkach koło Proszowic. Kierujący samochodem 27-letni mężczyzna wjechał w betonowy mostek prowadzący do posesji. Kierowca był reanimowany. Niestety, nie udało się go uratować. Droga wojewódzka nr 776 przez kilka godzin była zablokowana.

