Atak nastoletniego nożownika. Dźgnął 19-latka, policja już zatrzymała sprawcę

Rzeczniczka prasowa policji w Czarnkowie st. asp. Karolina Górzna-Kustra poinformowała w czwartek, że do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. - Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, że na jednym z osiedli doszło do kłótni pomiędzy 18 i 19-latkiem. Sprawca miał szarpać i popychać pokrzywdzonego. W pewnym momencie wyjął nóż tzw. wielofunkcyjny i dźgnął nim 19-latka w plecy. Po tym, jak zaatakował pokrzywdzonego, uciekł, natomiast 19-latek z raną kłutą okolicy lędźwiowej i złamanym żebrem trafił do szpitala - podała rzeczniczka.

Policjantka przekazała, że zadany cios na szczęście okazał się niegroźny dla życia poszkodowanego. Policjanci w ciągu kilku godzin zatrzymali 18-letniego agresora w miejscu zamieszkania oraz znaleźli nóż, który miał zostać użyty do ataku. Mieszkaniec Trzcianki wcześniej nie był karany.

Trzcianka. Nastolatek dźgnął w plecy 19-latka

- Zebrany w spawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić 18-latkowi zarzut uszkodzenia ciała z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia - poinformowała Górzna-Kustra.

Prokurator zastosował wobec sprawcy dozór policyjny i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Za popełnione przestępstwo może trafić do więzienia nawet na osiem lat.

Media informują w ostatnich dniach o fali przemocy wśród nastolatków. Pod koniec lutego śmiertelnie pobito Eryka z Zamościa. Pisaliśmy też o brutalnych pobiciach nastolatków przez rówieśników w Jaworznie, Białej Podlaskiej czy Pruszkowie.

