Do porwania 9-latki ze Szczecina doszło we wtorek 14 marca po południu. Mężczyzna wciągnął siłą dziecko do samochodu i wywiózł je do lasu kilka kilometrów od szkoły. Tam dziewczynce udało się uciec i zadzwoniła do ojca. Szczecińscy policjanci namierzyli jej telefon i odnaleźli dziecko. W środę wieczorem porywacz został zatrzymany.

Porwanie 9-latki ze Szczecina. Ujawniamy nowe fakty

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radio ZET, od rana w czwartek trwają z nim czynności w prokuraturze. Zatrzymany mężczyzna jest po pięćdziesiątce. W żaden sposób nie jest związany z porwaną dziewczynką.

Śledczy sprawdzają, czy to także on już wcześniej w pobliżu szkoły częstował inne dzieci cukierkami i oferował podwiezienie do domu. Prawdopodobnie zatrzymany jeszcze dziś usłyszy zarzuty, a prokuratura wystąpi z wnioskiem o areszt.

RadioZET.pl